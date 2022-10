Cerveteri, il comune si costituisce parte civile nel processo che vede coinvolto Pascucci. Belardinelli: “Un atto dovuto”

Il Comune di Cerveteri, come comunicato ieri in una nota stampa (qui: https://bit.ly/3SQkvP2) alla fine si è costituito parte civile: “Era un atto dovuto al quale l’amministrazione non poteva sottrarsi!”.

Così il consigliere comunale d’opposizione Anna Lisa Belardinelli che aggiunge: “Mi chiedo ancora – prosegue la Belardinelli – come la Gubetti abbia potuto solo pensare di non costituirsi parte civile, in realtà lo ha anche dichiarato… Noi come al solito siamo sempre molto attenti laddove loro sono molto “distratti” e avremmo preferito chiarire la questione nelle sedi istituzionali. Se mi avessero consentito di parlare, invece di togliermi la parola, si sarebbe evitato di trascinare il tutto sui social e sulla stampa… per uscirne alla fine con l’atto che noi avevamo chiesto. E sarebbe l’opposizione ad essere inadeguata?! Un bagno di umiltà a volte è necessario”.