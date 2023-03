Verrà illustrato il progetto della Fiera dei Saperi e dei Sapori. Sarà presente la delegata alle politiche di promozione economica Arianna Pietrolati

di Giovanni Zucconi

Dopo l’anticipazione di BaraondaNews sulla prima Fiera dei Saperi e dei Sapori che si svolgerà a Cerveteri il 1° aprile prossimo, è montato l’interesse su questa manifestazione da parte della cittadinanza e degli operatori economici. C’è voglia di partecipare, ma soprattutto di capire meglio i contorni e le potenzialità commerciali di questa nuova fiera. Una manifestazione, come abbiamo già avuto modo di scrivere, che unisce gli aspetti tradizionali di una classica fiera di prodotti tipici locali, con l’innovazione di presentarli in un contesto culturale tipicamente Cerveterano.

Ma molte domande, soprattutto da parte degli operatori economici, rimangono ancora con poche risposte. Per venire incontro a questa giusta esigenza di capire meglio il progetto che si vuole realizzare con la Fiera dei Saperi e dei Sapori, il Sindaco Elena Gubetti ha chiesto di incontrare tutti i commercianti di Cerveteri, per condividere con loro, insieme agli organizzatori, tutti i dettagli e le potenzialità della manifestazione.

Cerveteri, il 16 marzo il sindaco Gubetti incontra i commercianti

Per farci spiegare meglio il senso e le modalità di questo incontro, abbiamo intervistato la delegata alle politiche di promozione economica, Arianna Pietrolati. Che ringraziamo per la sua disponibilità.

Innanzitutto, dove e quando si svolgerà questo incontro?

“Si svolgerà giovedì 16 marzo, alle ore 15.00, nella Sala Consiliare del Granarone. E sono invitati tutti i commercianti e gli imprenditori del Comune di Cerveteri.”

Quale finalità si prefigge l’Amministrazione con questo incontro?

“Vogliamo spiegare nei dettagli il progetto della Fiera dei Saperi e dei Sapori. Per condividere con tutti gli operatori economici di Cerveteri le grandi potenzialità di questo evento. E di come possa essere uno dei volani per la crescita economica della nostra città.”

Proporrete la Fiera come un progetto già chiuso?

“Naturalmente no. La Fiera dei Saperi e dei Sapori sarà un cantiere sempre aperto a qualsiasi contributo che la possa migliorare, e che possa ampliare il perimetro dell’offerta e degli eventi che la caratterizzeranno. Ci aspettiamo quindi che già in questo incontro gli operatori economici possano contribuire con proposte, idee e offerte di partecipazione. Spero che saranno in molti i commercianti che vorranno aderire al progetto.”

Non temete che si possa ripetere la situazione di scontro che si manifestò nell’ultimo incontro plenario con i commercianti?

“Nel precedente incontro ci furono effettivamente delle incomprensioni che spero nel frattempo si siano superate. Ma in questo caso non parleremo di questioni astratte o potenzialmente divisive. Parleremo di un progetto concreto che punta a portare lavoro e visibilità per Cerveteri e per tutti gli operatori economici. Ma per realizzare questo obiettivo dovremo tutti rimboccarci le maniche, e remare tutti nella stessa direzione. Con la partecipazione fattiva, e con la proposizione di idee che possano migliorare l’attuale progetto della Fiera. Quindi no, non aspetto uno scontro. Ma un incontro con persone che hanno il comune interesse a fare decollare, nel migliore dei modi, e già dalla prima edizione, la Fiera dei Saperi e dei Sapori.”