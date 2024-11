Cerveteri, il 15 novembre open day vaccinazioni –

Il prossimo 15 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a Largo Almunecar open day vaccinale.

A renderlo noto Asl Roma 4.

Tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, in base alle fasce di età, previste nel Piano Nazionale di Prevenzione. Gratuite per età, per patologia e condizioni di rischio.