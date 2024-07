Apertura di un nuovo servizio gratuito di counseling e supporto emotivo per la comunità

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 1 Agosto 2024, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso la Farmacia Comunale 6, situata in via Fontana Morella 84, Cerveteri.

Il nuovo Sportello di Counseling nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno professionale e personalizzato a chiunque abbia bisogno di affrontare momenti di difficoltà emotiva, stress o altre problematiche psicologiche. Il servizio sarà gestito da counselor qualificati, pronti ad ascoltare e supportare i cittadini in un ambiente sicuro e confidenziale.

In merito all’importanza di questo nuovo servizio, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha dichiarato: “Il benessere emotivo dei nostri cittadini è una priorità per la nostra amministrazione. In un periodo in cui lo stress e l’ansia sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, avere uno sportello di ascolto presso le farmacie comunali rappresenta un passo significativo per supportare la nostra comunità. Sono orgogliosa di poter offrire questo servizio gratuito e innovativo ai cittadini. Vogliamo che ogni persona della nostra comunità sappia che non è sola e che può trovare un luogo sicuro dove parlare e ricevere aiuto. Questo progetto è parte del nostro impegno continuo a promuovere il benessere psicofisico di tutti.”

Cerveteri: il 1 agosto l’inaugurazione del Nuovo Sportello di Ascolto

Il counseling è un’attività professionale che mira a migliorare il benessere individuale attraverso l’ascolto empatico e il dialogo. È un processo che aiuta le persone a raggiungere una maggiore congruenza tra i loro valori, azioni e ruoli nella vita, sia personale che professionale. Gli incontri, individuali o di gruppo, offrono uno spazio sicuro per esplorare pensieri, emozioni e comportamenti, sviluppando una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie dinamiche relazionali.

Dettagli del Servizio

• Consulenze Individuali e di Gruppo: Saranno offerte sessioni personalizzate per affrontare problematiche specifiche, oltre a gruppi di supporto su temi comuni come la gestione dello stress e dell’ansia.

• Workshop e Seminari: Verranno organizzati incontri educativi su tematiche legate alla salute mentale e al benessere.

• Consulenza Gratuita: Per incentivare l’accesso al servizio, la consulenza sarà gratuita.

L’Assessore alla Sanità Francesca Appetiti: “Un sentito ringraziamento va a tutto il personale di Multiservizi Caerite per il loro continuo impegno e propositività nel migliorare i servizi offerti alla nostra comunità. La loro dedizione e collaborazione sono stati fondamentali per la realizzazione di questo progetto, dimostrando ancora una volta l’importanza di lavorare insieme per il benessere collettivo. Vi invitiamo a partecipare all’inaugurazione del nuovo Sportello di Ascolto il 1 Agosto 2024 dalle 18:00 alle 20:00.”