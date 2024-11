Cerveteri, i fratelli Piano tornano a giocare insieme

Contro il Pescia Romana parola d’ordine tornare al successo dopo due sconfitte

Il Cerveteri chiede strada alla Pescia Romana, formazione guidata dal ladispolano Michele Micheli. I verde azzurri sono reduci dalla sconfitta sul campo del Grifone, contro la quale , comunque, non hanno meritato di subire il passivo. Passi in avanti della squadra, che con l’inserimento di nuovi innesti sembra più vivace e tenace. Domenica tra l’altro, dovrebbe partire dal primo minuto Matteo Piano, fratello gemello di Simone, che da cinque anni sono alla corte della famiglia Lupi. I Cervi ci sperano, vogliono vincere per risalire in classifica.