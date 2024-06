Cerveteri: i consiglieri di opposizione tornano a chiedere l’installazione delle telecamere

A Cerveteri i consiglieri di opposizione tornano a chiedere a gran voce l’installazione delle telecamere

E’ ripartita la battaglia dei Consiglieri di minoranza per le telecamere a Cerveteri, nonostante le tante sollecitazioni dembrerebbe che la Sindaca Gubetti, non abbia ancira dato nessuna risposta.

Il Consigliere Gianluca Palocci denuncia: “Il furto alla farmacia di via Pelagalli, dove il venerdì c’è il mercato, area priva di videocamere riservate alla sorveglianza, ha riportato nella paura la città. La zona , tra l’altro, è anche abitata e i malviventi sono stati così bravi e professionali a compiere tutto in pochi minuti. Non è il caso dell’altra notte a spingerci nel parlare di un fenomeno dilagante, che colpisce la città e le frazioni – afferma il consigliere – . Il fatto, ancor più grave, è che la sindaca di telecamere non ne vuol sentire parlare, perché a suo avviso non ve ne è bisogno. Noi di questo siamo preoccupati, visto che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. In estate, poi, i numeri di furti in abitazioni per statistica aumentano, dal momento che luglio e agosto le famiglie partono in vacanza” . E una delle zone , a ridosso della città, che nei mesi estivi oltre a combattere con il caldo, deve tenere gli occhi aperti per controllare il via vai di persone sospette, è via di Zambra. Tre anni fa il terrore che venissero i ladri in ogni momento del giorno era diventata abitudine. I residenti hanno chiesto e sollecitato a più riprese almeno una telecamera, mai installata. Si preparano a vivere un’altra estate da incubo”