Sabato 31 ottobre, dalle 17:30 alle 23:00, il Rione Boccetta trasforma il cuore della città in un mondo di mistero, magia e divertimento. Tra atmosfere da brivido, Hogwarts Express e Piazza della Magia, torna l’appuntamento più spaventoso dell’autunno. Disponibile anche l’accesso rapido ai Vicoli del Terrore tramite QR Code.

Cerveteri, Halloween nel centro storico: domani torna “Boccetta o Scherzetto?” con i Vicoli del Terrore –

CERVETERI – Il conto alla rovescia è ormai terminato. Domani, sabato 31 ottobre 2026, il centro storico di Cerveteri si prepara a immergersi nelle atmosfere più suggestive e misteriose di Halloween con la terza edizione di “Boccetta o Scherzetto?”, l’iniziativa organizzata dal Rione Boccetta che promette un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento, della fantasia e di qualche inevitabile brivido.

A partire dalle ore 17:30 e fino alle 23:00, Piazza Risorgimento e le vie del centro storico diventeranno lo scenario di un’esperienza coinvolgente, pensata per richiamare famiglie, bambini, ragazzi e appassionati della festa più spaventosa dell’anno.

Tra le attrazioni più attese tornano i “Vicoli del Terrore”, un percorso che accompagnerà i visitatori attraverso ambientazioni inquietanti, sorprese e atmosfere da brivido, trasformando gli angoli più caratteristici del centro storico in un’avventura tutta da vivere.

Ma Halloween a Cerveteri non sarà soltanto paura. Spazio anche alla fantasia e alla magia con l’Hogwarts Express, pronto a trasportare idealmente grandi e piccoli in un viaggio ispirato al celebre mondo dei maghi, fino alla suggestiva Piazza della Magia, dove l’immaginazione diventerà protagonista.

Un appuntamento che punta a coniugare intrattenimento e valorizzazione del territorio, offrendo un’occasione per vivere il centro storico di Cerveteri in una veste insolita, tra scenografie, suggestioni e momenti da condividere.

Vicoli del Terrore: accesso rapido con QR Code

Per chi desidera vivere l’esperienza dei Vicoli del Terrore evitando le attese, gli organizzatori hanno previsto la possibilità di accedere al percorso attraverso una formula dedicata.

Scansionando il QR Code presente nella locandina ufficiale sarà possibile usufruire dell’accesso salta-fila al costo di 2 euro. Un’opportunità pensata per rendere più agevole la partecipazione a una delle attrazioni principali della manifestazione.

La terza edizione di “Boccetta o Scherzetto?” si svolge con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale e vede la presenza, nella comunicazione ufficiale dell’iniziativa, del Comune di Cerveteri, di Multiservizi Caerite S.p.A. e delle realtà commerciali Todis e Alfani Ceramiche & Termoidraulica.

Un sabato sera tra paura, magia e divertimento

Mancano ormai poche ore all’apertura di un evento che si annuncia come un’occasione per trascorrere Halloween in compagnia, riscoprendo il fascino del centro storico cittadino attraverso un’esperienza originale.

L’appuntamento è per domani, sabato 31 ottobre, dalle 17:30 alle 23:00, a Piazza Risorgimento, nel cuore di Cerveteri.

Tra zucche illuminate, vicoli misteriosi e viaggi nella fantasia, il Rione Boccetta invita tutti a prepararsi per una serata speciale.

Perché a Cerveteri, questo Halloween, la domanda sarà soltanto una: Boccetta o Scherzetto?