Sabato 31 ottobre una giornata di archeologia, rievocazioni storiche e attività didattiche nell’antica colonia romana. Dalle visite guidate ai segreti della medicina, della cosmesi e dell’alimentazione: un viaggio nel passato per grandi e piccoli. Ingresso gratuito.

Castrum Novum Revivit: a Santa Marinella torna a vivere l’antica Roma tra gladiatori, storia e tradizioni –

SANTA MARINELLA – Un affascinante viaggio indietro nel tempo, alla scoperta della vita quotidiana nell’antica Roma, tra gladiatori, tradizioni, antichi mestieri e testimonianze archeologiche. Sabato 31 ottobre 2026 torna “Castrum Novum Revivit – Gladiatores”, l’iniziativa culturale che riporta in vita la storia dell’antica colonia romana di Castrum Novum, nel territorio di Santa Marinella.

Una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, attraverso un programma di visite guidate, dimostrazioni e attività didattiche pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

L’appuntamento è dalle ore 10.00 alle 17.00, con ingresso libero, e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino usi, costumi e tradizioni di una civiltà che continua ad affascinare intere generazioni.

Un viaggio nella vita quotidiana dell’antica Roma

Il sito archeologico di Castrum Novum si trasformerà in uno spazio di incontro tra storia, cultura e divulgazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nelle atmosfere dell’epoca romana.

Tra le attività proposte figurano gli assaggi di cibo romano, un’esperienza dedicata alla scoperta delle antiche abitudini alimentari, e gli approfondimenti su maledizioni e medicina, per conoscere credenze, pratiche e rimedi utilizzati nel mondo antico.

Spazio anche alla cosmesi e ai telai, con dimostrazioni dedicate alla cura della persona, alla lavorazione dei tessuti e alle attività artigianali che caratterizzavano la quotidianità della società romana.

Particolare attenzione sarà riservata al mondo dei gladiatori, protagonisti dell’immaginario collettivo legato all’antica Roma. Il Museo del Gladiatore offrirà ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi alla conoscenza delle armature, delle attrezzature e delle tradizioni legate a queste figure storiche.

Alla scoperta dell’area archeologica di Castrum Novum

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà rappresentato dalle visite guidate all’area archeologica, attraverso le quali sarà possibile approfondire la storia dell’antica colonia romana e comprendere l’importanza delle testimonianze conservate nel territorio.

Un percorso di conoscenza che permetterà di riscoprire il legame tra Santa Marinella e le proprie radici storiche, valorizzando un patrimonio che costituisce una risorsa culturale e identitaria per l’intero comprensorio.

L’iniziativa punta a rendere la storia accessibile e coinvolgente, trasformando la visita al sito archeologico in un’esperienza educativa capace di unire apprendimento, curiosità e partecipazione.

Cultura, archeologia e valorizzazione del territorio

“Castrum Novum Revivit” si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio, attraverso iniziative che favoriscono la conoscenza della storia e la partecipazione del pubblico.

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito delle iniziative previste dalla L.R. 24/2019 – Piano annuale 2025, e vede il coinvolgimento del Comune di Santa Marinella e delle realtà culturali e associative indicate nel programma della manifestazione.

Un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie, appassionati di archeologia e visitatori alla ricchezza storica del territorio, attraverso un’esperienza che coniuga divulgazione scientifica, didattica e rievocazione.

Informazioni utili

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre 2026, presso il sito archeologico di Castrum Novum, a Santa Marinella.

L’accesso è previsto dal parcheggio di via Volterra, all’altezza del civico 2.

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 911 9024.

Una giornata per riscoprire il passato, conoscere le tradizioni dell’antica Roma e vivere un’esperienza culturale nel cuore della storia.

Castrum Novum torna a vivere. E la storia diventa protagonista.