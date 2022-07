A pochi giorni dal primo consiglio comunale, la neoeletta Sindaca parla del rapporto presente e futuro con le opposizioni e con la maggioranza

Cerveteri, Gubetti: “Siamo pronti, con entusiasmo e voglia di fare” –

“Abbiamo iniziato bene, con entusiasmo e voglia di fare”. Ha esordito così la neoeletta Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti intervistata da Fabio Bellucci.

“La campagna elettorale è stata lunga e impegnativa”, spiega Gubetti che però assicura: “Siamo ben pronti”.

Per la neoeletta Sindaca questa fase iniziale è importante per costruire buone basi per l’amministrazione della città.

Intanto mercoledì 13 ci sarà il primo consiglio comunale e sarà presentata la giunta: l’insediamento si terrà alle ore 18:30.

Maggioranza e opposizione

Oltre agli auguri alla sua squadra, Gubetti auspica anche “nuovi equilibri tra maggioranza e opposizione in chiave costruttiva”.

È proprio sullo stato di “eterna elezione” in cui vive Cerveteri in queste settimane, la Sindaca ha sottolineato come le urne abbiano ormai dato un loro responso.

“Noi abbiamo uno strumento bellissimo che è la democrazia – dice –. Durante la campagna elettorale si marcano le differenze e i toni diventano accesi: ogni tempo ha le sue modalità”.

Però “con senso di responsabilità, si devono accettare i risultati delle urne: si deve lavorare ognuno per ciò che gli compete”, spiega Gubetti.

La scelta di Pascucci

Alessio Pascucci è in una fase particolare: quella di poter scegliere in quale consiglio comunale sedere, se a Cerveteri o a Ladispoli.

Una situazione che ha fatto rinverdire le voci di subalternità di Elena Gubetti rispetto al suo predecessore, rispedite tranquillamente dall’interessata che sottolinea come già in passato abbia dimostrato che questi problemi non esisterebbero neanche, facendo proprio riferimento alla gestione della campagna elettorale e ai risultati della stessa.

Gubetti ha sottolineato anche come la sua sia la terza giunta espressione del medesimo progetto politico.

E sul suo predecessore ha avuto modo di spiegare come Pascucci “ha avviato un progetto nuovo a Ladispoli e che sicuramente lo potrà vedere protagonista di un’opposizione importante”.

Ma se vorrà, “La nostra squadra – dice la Sindaca – vede bene di poter ancora collaborare con il sindaco uscente”.