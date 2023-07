Cerveteri, Gubetti: “Proseguono i lavori di restyling del Centro Comunale di Raccolta”

“Come sapete, da sabato 1 luglio è entrata ufficialmente in servizio la nuova ditta titolare dell’appalto di Igiene Urbana, la Rieco spa, una ditta che sarà capace di offrire alla città nuovi servizi, sistemi innovativi e una serie di novità che porteranno ad un netto miglioramento del servizio di igiene urbana e dunque del decoro cittadino della città. Pochi minuti fa, abbiamo fatto un sopralluogo insieme all’Architetto Daniela Petrone al cantiere dell’Isola Ecologica. Come sapete in questi giorni l’area è stata chiusa al pubblico, da domani sarà aperta parzialmente agli utenti. Per alcuni giorni infatti (fino a mercoledì 12 luglio compreso), sarà possibile conferire solamente alcune tipologie di rifiuto: ingombranti, per un massimo di 3, calcinacci, sfalci e potature”.

Ad annunciarlo il sindaco Elena Gubetti.

“Lavori importanti, costati nemmeno un centesimo al Comune di Cerveteri – aggiunge – in quanto aggiudicatario di un contributo di 100mila euro della Città Metropolitana di Roma Capitale, che consisteranno nella pavimentazione dell’area, nel rifacimento della recinzione perimetrale, nella realizzazione di un nuovo eco-sportello e la realizzazione di una nuova tettoia, che andrà a dare riparo ai contenitori di rifiuti speciali. RIECO si è messo da subito al lavoro con grande impegno per dare al servizio un totale cambio di passo, a cominciare dai nuovi mezzi che già si vedono circolare nelle nostre strade. In questa fase transitoria, i servizi già esistenti rimangono attivi nei medesimi orari e modalità, nelle prossime settimane verranno progressivamente arrivati tutti i nuovi servizi previsti dai documenti di gara che porteranno un decisivo miglioramento dell’intero appalto”.