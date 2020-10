Share Pin 10 Condivisioni

Cerveteri, guasto alla rete idrica. Possibili abbassamenti di pressione dell’acqua a Campo di Mare – la nota del sindaco Pascucci:

Vi comunico che in queste ore potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione per le utenze che si trovano nella località Campo di Mare per una riparazione sulla rete idrica.

Gli operai sono già sul posto.