L’appuntamento di divulgazione scientifica proposto da Pamela Baiocchi fa il pieno di adesioni nell’aula consiliare di Cerveteri

Cerveteri: al Granarone torna il grande successo di “Dinosauria” –

Torna il progetto “Dinosauria” ideato nel 2019 dalla delegata Pamela Baiocchi, l’appuntamento di divulgazione scientifica più atteso dai ragazzi.

Un viaggio alla scoperta delle più grandi creature vissute sulla terra, i dinosauri, e le loro caratteristiche attraverso nozioni di Paleobiologia, fino ad arrivare alla biologia comparata con gli attuali animali dell’era moderna e scoprire chi sono i diretti discendenti dei dinosauri.

È proprio la biologia comparata che ci porta a distinguere chiaramente dinosauri, antichi mammiferi e rettili preistorici.

Non a caso colui che fu definito “padre dei dinosauri” il naturalista britannico Owen, scoprì il gruppo “Dinosauria” propio grazie alla comparazione di resti fossili appartenenti a differenti animali, accumunando caratteristiche uniche come denti che crescevano in cavità simili agli attuali coccodrilli o zampe erette come gli attuali uccelli – dichiara la divulgatrice scientifica Pamela Baiocchi-

E dopo l’interessantissima introduzione sulle Ere geologiche e le placche tettoniche del Geologo Roberto Agnolet, membro promotore di progetti sulla geologia per Nautilus Discovery, scopriamo insieme a Sabrina Mazzanti, medico veterinario Asl Roma 2, responsabile della tutela e benessere animali esotici, gli animali domestici più incredibili e particolari che possiamo ospitare (con cure e attenzioni particolari) nelle nostre case: i Rettili.

Animali meravigliosi, sì, che necessitano però di parametri termici specifici e teche studiate sia come volumetria che arricchimenti ambientali per garantire il loro benessere.

Protagonista indiscusso dell’evento è stato “Ciccio” il drago barbuto che ha catturato l’attenzione e la curiosità dei ragazzi, i quali si sono limitati alla sola osservazione del bellissimo esemplare fornito da Rettilinea, al fine di rispettare l’animale e i picchi di stress al quali possono essere sottoposti i rettili i questi casi, come ha spiegato la dottoressa Mazzanti.













L’obiettivo di questi eventi è senza dubbio quello di avvicinare e sensibilizzare i ragazzi in età scolare alla conservazione e rispetto della fauna selvatica e ai corretti standard di allevamento dei rettili ospitati nelle nostre case come animali domestici. I rettili sono animali magnifici, ma allo stesso tempo delicati, quindi solo rispettando poche e semplici regole possiamo garantire una vita sana e dignitosa su nostri amici squamati in cattività – dichiara il medico Veterinario Sabrina Mazzanti.

Interviene la docente della scuola secondaria, Professoressa Silvia Pellegrino che si esprime sull’importanza della divulgazione scientifica nelle scuole.

-Grazie a questi eventi i ragazzi hanno la possibilità di arricchire in modo considerevole l’apprendimento con esperienze positive e di crescita nel percorso didattico.-

In questi anni, dichiara Pamela Baiocchi, presidente della Nautilus Discovery (associazione no profit che ha l’obiettivo di promuovere attività legate alla divulgazione scientifica), ho avuto la fortuna di essere affiancata da grandi personalità, genitori del nostro territorio che hanno permesso grazie al loro supporto interminabile, di realizzare queste attività.

L’impegno eccellente e impeccabile nell’organizzazione e sorveglianza di Rita Narducci, Presidente del Consiglio dell’Ist. Mattei di Cerveteri, ha reso tutti i nostri eventi, caratterizzati da grande affluenza, sempre sicuri e accoglienti, indirizzando sempre al rispetto di norme. Importantissimo e immancabile durante questi anni il supporto di Veronica Longo nella logistica, allestimento e rinforzo alla sorveglianza, e un doveroso grazie a tutti i genitori che nel tempo hanno dimostrato di voler sostenere le attività di divulgazione scientifica non-profit.

La professionalità offerta da alcune figure importanti nella nostra associazione come quella del Geologo Agnolet, promotore di percorsi per le scuole, le riproduzioni paleontologiche di un grande artista del nostro territorio Graziano Ottaviani, il supporto nella didattica della Professoressa Pellegrino, e l’impegno costante nell’allestimento audio e video, media e comunicazione di William Tosoni, hanno dato un enorme contributo al successo di questi eventi. Una grande squadra che continuerà ad esserci…