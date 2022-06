Cerveteri, Governo Civico: “Siamo la lista più votata con 2335 preferenze” –

“Con 2335 preferenze, pari al 16,29% dei voti ci siamo riconfermati anche in questa tornata elettorale la forza politica più votata di Cerveteri. Un risultato straordinario, che ci soddisfa totalmente e che conferma quanto le donne e gli uomini della nostra squadra abbiano lavorato bene in questi cinque anni. Ai cittadini e alle cittadine di Cerveteri il nostro ringraziamento. Come coalizione abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Ora ma manca un ultimo tassello: quello di domenica 26 giugno, in occasione del turno di ballottaggio invitiamo tutti a votare nuovamente per Elena Gubetti Sindaca di Cerveteri”. Lo dichiara in una nota la lista Governo Civico per Gubetti Sindaco.

“Continuiamo a lavorare per Cerveteri e per il territorio – prosegue la nota di Governo Civico per Gubetti Sindaco – il sostegno ricevuto dalla cittadinanza ci motiva a fare sempre meglio e a combattere per la nostra città. Al ballottaggio, domenica 26 giugno, invitiamo tutti i cittadini e le cittadine della nostra città a tornare al voto per sostenere, convintamente Elena Gubetti, eleggendola prima Sindaca donna di Cerveteri!”.

Conferme importanti per Federica Battafarano, Assessora uscente alle Politiche Culturali uscenti, che è risultata la più votata della città con 474 preferenze. Segue l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, con 296 voti.