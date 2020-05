Condividi Pin 466 Condivisioni

Vittima una signora della città etrusca che ha denunciato la vicenda anche davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque

Cerveteri, gli chiede di indossare la mascherina e gli sputa addosso –

Chiede al signore di indossare la mascherina e lui gli risponde sputandogli addosso.

Il fatto è successo a Cerveteri. A raccontare l’accaduto, davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque, di Barbara d’Urso, la vittima del gesto, la signora Barbara.

Un gesto incivile, soprattutto in tempi come quelli vissuti oggi, dove l’emergenza sanitaria da covid-19 è ancora in atto e la paura di un possibile contagio è alta.

Il gesto sarebbe stato ripreso dalle telecamere interne di un esercizio commerciale e non è escluso che la donna, ora, decida di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo.

