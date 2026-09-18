Cerveteri, giovedì 24 settembre chiusura temporanea dei dog park di Cerenova e Valcanneto

Nuovo intervento di pulizia, sfalcio e potatura, sanificazione e disinfestazione nelle aree dedicate ai cani di Cerenova e Valcanneto. Giovedì 24 settembre, Multiservizi Caerite sarà impegnata nelle periodiche operazioni di manutenzione degli spazi, che resteranno temporaneamente chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento delle attività.

La chiusura interesserà il Dog Park di via Campo di Mare, nella zona Stazione di Cerenova, il Dog Park di via Fiesole, nella zona Ippocampo, e l’Area Verde di via Muzio Clementi, a Valcanneto.

«Si tratta di attività che svolgiamo periodicamente e che ci consentono di prenderci cura in maniera puntuale anche degli spazi dedicati agli animali – ha spiegato Linda Ferretti, Direttore Generale della Multiservizi Caerite –. Abbiamo organizzato il lavoro concentrandolo nell’arco di una sola giornata così da ridurre al minimo il disagio per chi le frequenta abitualmente».

I tre spazi torneranno regolarmente accessibili da venerdì 25 settembre.

«I dog park sono luoghi molto frequentati e rappresentano un servizio importante per tante persone che vivono quotidianamente il territorio insieme ai propri animali – ha dichiarato l’Amministratore Unico Alessio Pascucci –. Ringrazio il personale che sarà impegnato nelle operazioni e i cittadini per la collaborazione durante le ore necessarie allo svolgimento delle attività».

Per informazioni è possibile contattare gli Uffici di Multiservizi Caerite, in Vicolo M.F. Sollazzi 3 a Cerveteri, al numero 06 99552659 o all’indirizzo e-mail info@multiservizicaerite.it.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.multiservizicaerite.it.