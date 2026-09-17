Sabato 19 settembre la Banditaccia ospiterà uno degli oltre 800 appuntamenti organizzati nel mondo. Visite straordinarie a due tombe e fino a undici telescopi uniranno archeologia e astronomia nel sito UNESCO. Organizzano GACELATA e Gruppo Astrofili Palidoro, con il sostegno del PACT e il patrocinio del Comune. Ingresso gratuito

di Giovanni Zucconi

Cerveteri, dalle tombe etrusche alla Luna. Sabato, nella notte mondiale della NASA alla Banditaccia

Sabato prossimo, 19 settembre, in ogni parte del mondo, migliaia di telescopi saranno puntati verso la Luna. In un evento mondiale promosso dalla NASA: La Notte Internazionale della Luna. Più di 800 eventi sono stati registrati fino a questo momento, per il giorno 19, nei database della NASA. Uno di questi, forse quello previsto nella location più prestigiosa e suggestiva, è stato organizzato proprio a Cerveteri, nella Necropoli della Banditaccia, sito UNESCO.

Anche quest’anno, la Notte Internazionale della Luna unirà persone di Paesi e continenti diversi nell’osservazione e nella conoscenza del nostro satellite naturale. Cerveteri sarà quindi parte di questa prestigiosa iniziativa mondiale. Ma, in questo caso, è prevista una particolarità che non ritroviamo in nessuno degli altri eventi sparsi per il mondo: la possibilità di affiancare all’osservazione astronomica la scoperta del patrimonio archeologico della Necropoli della Banditaccia. Sarà quindi un pomeriggio, e una notte, dove Astronomia e Archeologia andranno a braccetto. Dove si passerà dalle meraviglie di un patrimonio UNESCO, a quella del nostro cielo stellato.

A organizzare l’appuntamento sono il Gruppo Astrofili Palidoro e il Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (GACELATA). È doveroso però sottolineare come tutto questo non si sarebbe potuto realizzare senza l’accoglienza e la disponibilità del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Che ha supportato lo svolgimento dell’iniziativa e, soprattutto, ha permesso l’apertura straordinaria di due splendide tombe normalmente chiuse. Mettendo anche a disposizione il suo personale per garantire il corretto svolgimento delle visite. L’evento ha anche avuto il patrocinio del Comune di Cerveteri. È attesa la Sindaca Gubetti per i saluti istituzionali ai presenti.

Il programma inizierà alle 18:00, con la visita straordinaria alla Tomba dei Leoni Dipinti e alla Tomba degli Scudi e delle Sedie. Che si trovano fuori del recinto, e che sono normalmente chiuse al pubblico. I soci del Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia accompagneranno i partecipanti alla conoscenza dei due monumenti. L’appuntamento è al parcheggio della Necropoli della Banditaccia. In particolare, chi vorrà fare la visita alle due tombe, l’appuntamento è davanti la biglietteria della Necropoli.

Alle 19:30 l’attenzione si sposterà poi verso il cielo. Il Gruppo Astrofili Palidoro, del Presidente Giuseppe Conzo, metterà a disposizione fino a undici telescopi per un’attività dedicata alla comprensione e all’osservazione della Luna. Un’occasione per avvicinarsi all’astronomia attraverso l’esperienza diretta. Utilizzando potenti telescopi che difficilmente le persone normali possono avere a disposizione. E tutti i presenti, nelle loro osservazioni, avranno a disposizione la competenza e il supporto degli ormai famosi astrofili di Palidoro. Famosi addirittura a livello internazionale per una loro recente scoperta di un pianeta extrasolare, oltre che per altri importanti contributi scientifici. Spesso raccontati nei notiziari della RAI.

Il gruppo archeologico GACELATA, non è così famoso internazionalmente, ma è una realtà che, con i suoi soci, opera da decenni nelle aree archeologiche di Cerveteri e di Ladispoli. Affiancando il PACT e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale, nel rendere accessibili e fruibili importantissime aree archeologiche. Come la Via degli Inferi, la Tomba delle Cinque Sedie o la Villa Romana della Grottaccia, solo per fare tre esempi di aree manutenute e valorizzate.

Tornando all’evento di sabato prossimo, la scelta del giorno ha una ragione precisa. La NASA organizza l’appuntamento annuale tra settembre e ottobre, quando la Luna si trova intorno al primo quarto, una fase favorevole all’osservazione serale. Vicino al confine tra la parte illuminata e quella in ombra, le ombre mettono in risalto i crateri e i rilievi della superficie lunare. L’iniziativa, come scritto nel sito di presentazione della NASA, invita persone di ogni età a conoscere la Luna, la sua esplorazione e il suo rapporto con le diverse culture

L’appuntamento è quindi per sabato 19 nel Piazzale della Necropoli della Banditaccia, a Cerveteri. Con ingresso libero e completamente gratuito. GACELATA organizza solo e sempre eventi gratuiti. Una serata che porterà la città dentro un evento mondiale, offrendo ai partecipanti la possibilità di passare dalle testimonianze della civiltà etrusca all’osservazione della superficie della Luna.

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria del Gruppo Archeologico (GACELATA), 351 7411409, gacelata@hotmail.com. Gruppo Astrofili Palidoro, 347 5010985, info@astrofilipalidoro.it.