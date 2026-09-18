Cerveteri giovani e anziani domenica gratis allo stadio. I Cervi a caccia del terso successo di fila contro la Pescia, previsti 300 tifosi sugli spalti –

Al Galli scende la Pescia Romana, i maremmani affronteranno Il Cerveteri caricato di entusiasmo con i tifosi su di giri dopo il successo che a Ladispoli non arrivava da 35 anni. Per la gara del Galli, Ranieri dovrebbe schierare lo stesso undici del Sale, con qualche piccola variazione a centrocampo. Ingresso gratuito per under 18 e over 70, un altra importante iniziative del club per avere al fianco più tifosi. I Cervi vogliono altri tre punti, e affrontano i maremmani con i piedi in terra, visto che il successo di Ladispoli ha fatto scattare la febbre ai tifosi, per i quali è una vittoria che vale più di un campionato. Sugli spalti previsti 300 tifosi, che abbracceranno gli undici di mister Ranieri.