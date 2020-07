Condividi Pin 124 Condivisioni

Cerveteri, già imbrattati i giochi al Parco Vannini di Cerenova

Nemmeno 24 ore. Non è passato nemmeno un giorno, infatti, dall’inaugurazione del Parco Vannini che i soliti vandali e incivili (non sapremmo come altro chiamarli) hanno dato sfogo a tutte le loro frustrazioni imbrattando i giochi appena installati.

Una mancanza di rispetto per la cosa pubblica che ormai non fa più notizia data la diffusioni di episodi di questo genere. Non servono altre parole per commentare l’inciviltà, ormai, diffusa.