Cerveteri, Gea Copponi va in pensione

“Il Cavaliere della Repubblica Italiana Gea Copponi va in pensione. Quello di venerdì 30 giugno 2023 è stato ufficialmente il suo ultimo giorno di lavoro per il Comune di Cerveteri. Una vita trascorsa tra i libri della nostra Biblioteca comunale, una volta sita all’interno del Centro Storico e oggi fiore all’occhiello della nostra città al piano terra del Palazzo del Granarone”.

Così in una nota il sindaco Elena Gubetti.

“Raggiunge la meritata pensione – aggiunge – dopo 45 anni di onorato servizio, durante i quali, volendo parlare in modo più colloquiale, ha “cresciuto” intere generazioni di ragazzi. Chi almeno una volta per fare una ricerca per la scuola, per prendere in prestito un libro o per studiare nel meraviglioso silenzio della Biblioteca non ha avuto a che fare almeno una volta con Gea? Gea è un pezzo di storia del nostro Comune, oltre ad essere una donna di profonda cultura, scrittrice con diverse pubblicazioni all’attivo, è ricercatrice della memoria storica del territorio, dall’archeologia alla storia, alle storie della gente comune. In tantissime occasioni, ci ha fatto dono della sua infinita conoscenza, collaborando ad iniziative culturali e di interesse per la città. Ha deciso di salutare i colleghi di una vita, facendo una appassionante visita guidata alla Necropoli della Banditaccia: io ero fuori per il rinnovo del Gemellaggio, ma so che come sempre, non ha fatto mancare tanti piccoli e grandi aneddoti”.

“Ora, finalmente, può godere di un po di meritato riposo in compagnia delle persone a lei care. A lei, il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, portato a compimento sempre con passione, tenacia, abnegazione e amore per l’Ente e soprattutto per Cerveteri”.