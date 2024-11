Cerveteri, Gabriele Galluzzi bronzo nazionale nel parataekwondo

Gabrielle Galluzzi, atleta di parataekwondo di Cerveteri e iscritto ai corsi del maestro Alessandro Benardinelli, ha conquistato il bronzo nella specialità delle forme al Campionato Italiano svoltosi a Torino questo fine settimana.

Tra i Lions del maestro Benardinelli c’è un’altra campionessa: Elisa Pacchiarotti.

Elisa, atleta di Ladispoli, si è aggiudicata il terzo posto nella categoria freestyle confermandosi sul podio italiano. Nella speranza che questa notizia possa interessarvi, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti o per mettervi in contatto con il maestro.