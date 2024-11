Cerveteri: “Festa della pizza fritta” al Rione Madonna dei Canneti, tra divertimento e solidarietà

Siamo lieti di presentarvi il nostro programma per la “FESTA DELLA PIZZETTA FRITTA” che si terrà Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre in Largo Almunecar – Zona Quercia.

Molti laboratori gratuiti pensati per i bambini, letture animate, spettacoli musicali, giostre, mercatino di Natale e tante altre sorprese.

Natale è festa, tradizioni e famiglia, per questo abbiamo voluto pensare anche a tutti quei bambini meno fortunati che passeranno le festività in Ospedale. In collaborazione con il “Vespa Club di Cerveteri”, Sabato 14, daremo il via ad una grandissima raccolta di giocattoli, colori, libri, tutti a marchio CE e rigorosamente nuovi, che saranno poi consegnati da un corteo di Babbo Natali, seduti sulle loro selle fiammanti. Un modo originale per far vivere l’emozione del Natale ai bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro.

Vi aspettiamo inoltre al nostro Stand per gustare le nostre deliziose Pizzette Fritte, tantissimi gusti, per accontentare i palati di grandi e piccini! Non mancate!

Rione Madonna dei Canneti