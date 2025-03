Cerveteri, FDI: “A.A.A. manutenzioni cercasi” –

Cerveteri, l’Istituzione locale sempre più impegnata a perseguire progetti faraonici spesso discutibili e non condivisi dai cittadini, vedasi pista ciclabile di Cerenova – Campo di Mare, dimentica le manutenzioni del bene comune con la quale i cittadini devono fare i conti tutti i giorni per 365 giorni l’anno. In proposito, il consigliere Luigino Bucchi ha detto – oltre ai problemi antichi che continuamente vengono denunciati in consiglio comunale e lasciati spesso senza risposta tipo, la riparazione delle strade, problema sollevato ancora una volta negli ultimi giorni dall’opposizione e in attesa di essere calendarizzato per essere discusso in aula e giungere a delle soluzioni e, dell’illuminazione pubblica che fa acqua da tutte le parti, da più tempo vengono segnalati dai genitori di alcuni alunni delle scuole comunali diversi problemi che un attenta ed efficiente amministrazione dovrebbe risolvere in meno di 24 ore, ma come al solito tutti sanno e nessuno interviene. Presso la scuola di Borgo San Martino, infatti, è stata segnalata da tempo, anche da parte del sottoscritto, la necessità di potare la parte bassa di una serie di eucaliptus lungo la recinzione del plesso scolastico sul lato sinistro per dare maggiore visuale al luogo e scoraggiare azioni poco decorse da parte di incivili e una radicale pulizia del piazzale sempre sul lato sinistro dove rifiuti di ogni genere e numerosi profilattici lasciati qua e la la fanno da padrone. Nel plesso scolastico di Valcanneto, invece, da mesi nei bagni non funzionano alcuni rubinetti mentre all’esterno lungo la recinzione sul lato destro un tubo corrugato messo sicuramente a protezione di un cavo elettrico anziché essere interrato è stato lasciato volante in superficie per vari metri, alla faccia della sicurezza. Critici, inoltre, sempre lungo la recinzione nel lato destro del plesso di Valcanneto, i rattoppi fatti alla rete di recinzione mentre altri problemi sembra si siano verificati a causa della ringhiera interna al piazzale della scuola in prossimità dell’ingresso. Quanto si dovrà attendere ancora per un intervento risolutore di non più di poche ore?