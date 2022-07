Il coordinatore di Italia Viva contro le parole del primo cittadino la notte della vittoria al ballottaggio dove ha detto che “la sua vittoria aveva ‘lasciato a casa la parte marcia, quella che la Città la voleva rovinare'”.

Cerveteri, Falconi: “Tutti ci aspettiamo delle scuse dalla sindaca Gubetti” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Il primo Luglio 2022 la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti non ha offeso solo me, ma tutti i cittadini che hanno il diritto di essere liberi di votare chi vogliono o addirittura non andare a votare, senza essere umiliati da frasi offensive.

Quella sera il Sindaco ha commentato il risultato delle elezioni comunali dicendo che la sua vittoria aveva “lasciato a casa la parte marcia, quella che la Città la voleva rovinare”. Tutti ci aspettiamo delle scuse: sia quelli che hanno votato Moscherini e Belardinelli sia quelli che non sono andati a votare affatto.

Ho cercato invano di raggiungerla postando sui social la registrazione di quello che ha detto e mi aspettavo da parte sua una qualche risposta, prima di rivolgermi alla stampa. Nell’era della comunicazione veloce i Sindaci dialogano costantemente con i cittadini tramite i social, e con rammarico ho potuto constatare che lei è rimasta sorda alle richieste di scuse pubbliche pervenute da molti cittadini.

E’ stata un’uscita veramente infelice ad elezioni concluse (durante la campagna elettorale ha parlato poco del programma e gettato molto fango sugli avversari) definendo nemici gli avversari e marci 5932 cittadini che al ballottaggio hanno votato l’altro candidato a sindaco. Il neosindaco si vanta di essere la prima Sindaco donna (ma credo che con le sue parole non faccia onore alle donne) e una volta eletta deve essere la rappresentante di tutta la comunità e garantire equità senza distinzione alcuna tra tutti i cittadini.

Queste espressioni vanno condannate a prescindere da quale parte provengano, ma…. dette da una donna e da un primo cittadino devo dire che risultano offensive due volte, perché ingiuste e perché dette dal sindaco appena eletto.

La Sindaca Gubetti è la prima ad avvelenare il clima democratico di questa città, un vero Sindaco dovrebbe occuparsi dei problemi reali del paese, dei cittadini in difficoltà e tralasciare infantili insinuazioni o denigrare tutti quei cittadini che non l’hanno votata.

Inoltre vorrei capire cosa intende la Sindaca Gubetti quando afferma “la parte che voleva rovinare la città”: i programmi dei vari candidati erano quasi simili nel concetto di governare la città; deve spiegare ai cittadini in quale punto del programma del candidato Sindaco Moscherini c’era scritto che voleva rovinare la città. Lei ha detto di rappresentare il futuro, noi diciamo che la passata amministrazione è stata fallimentare ed ha portato Cerveteri nel baratro in tutti i settori, servizi e infrastrutture, molte delle quali ancora inesistenti. Inadempienze che si trascinano da oltre un decennio di malgoverno cittadino.

Il programma del candidato Sindaco Moscherini voleva mettere al centro della città i suoi abitanti, cosa ci sarebbe di male? Sto pensando soprattutto ai 10 anni di amministrazione Pascucci durante i quali ci si è dimenticati dei servizi essenziali per i cittadini, senza neppure riuscire a fare progetti e programmi di sviluppo per la Cerveteri di domani. Interi quartieri abbandonati, strade dissestate, degrado, mancanza di sicurezza, servizi per le famiglie e gli anziani del tutto insufficienti. Oltretutto i nostri cari defunti devono prendere il numeretto per poter ottenere una degna sepoltura nel nostro territorio nemmeno fossero a fare la fila in un qualsiasi ufficio pubblico…

Uj8

Dove sta la distruzione di Cerveteri visto che nel programma di Moscherini era previsto quanto non fatto dalle precedenti Amministrazioni Pascucci? Io sono cerveterano nato nella parte vecchia e amo il mio paese e mi spiace che persone sia di Cerveteri che provenienti da altre città si permettano critiche spesso e volentieri a vanvera. Sono contento che ci siano persone che vengono a vivere a Cerveteri ma non accetto da loro critiche infamanti come “i marci” della Sindaca Gubetti. Lei dice di essere un nuovo inizio, l’opposizione dice: “Siamo la rinascita del futuro che voi non avete creato”.

Il Coordinatore Comunale Italia Viva

Maurizio Falconi