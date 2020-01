Condividi Pin 32 Condivisioni

Cerveteri, esplosione a Valcanneto

Pochi minuti fa, probabilmente a causa di una fuga di gas, vi sono state diverse forti esplosioni (forse 3) a Valcanneto in via Vivaldi.

I proprietari dell’abitazione, una villetta quadrifamiliare al cui interno è avvenuta la deflagrazione, sono rimasti feriti e trasportati per accertamenti in ospedale, ma non dovrebbero essere gravi. Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri. La strada al momento è interdetta al traffico.



