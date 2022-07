Cerveteri, ecco la prima Giunta di Elena Gubetti

Federica Battafarano Vicesindaco, riconfermati Matteo Luchetti e Riccardo Ferri. New entry, Gnazi, Francesca Badini e Francesca Appetiti. Per la prima volta nella storia, Sindaco e Vicesindaco di Cerveteri sono due Donne

“Una Giunta pronta a dare alla città un Governo sicuro, stabile, competente e capace di affrontare da oggi le questioni più urgenti. Dopo due settimane di confronti con le cinque forze politiche della mia coalizione, proponiamo una squadra di Governo che possa lavorare nei prossimi anni in modo armonioso e proficuo, dialogando costantemente con i cittadini. Quello che stiamo vivendo è un momento storico complesso, ci mettiamo subito al lavoro per garantire alla nostra città l’attuazione di un programma nato da una squadra forte e unita e che Cerveteri ha imparato a conoscere e ad apprezzare. Come sempre avvenuto nelle ultime due amministrazione, ampio spazio è stato riservato alla componente femminile: in Giunta, oltre a me in qualità di Sindaco, altre tre Donne, di cui una Vicesindaco, che ricopriranno tre settori importanti come la cultura, le pari opportunità, le politiche sociali e la vivibilità del territorio”. Così, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, presenta i componenti della Giunta comunale che guiderà Cerveteri nel suo primo mandato a capo della Città.

“Altro motivo di orgoglio – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – è che per la prima volta nella nostra città Sindaco e Vicesindaco sono due Donne: pertanto, rivolgo un augurio speciale a Federica Battafarano, che dopo l’esperienza dei precedenti cinque anni, sono certa continuerà a lavorare e ad impegnarsi con forza e passione per lo sviluppo della città e l’interesse di tutti i cittadini”.

La Giunta comunale del primo mandato da Sindaco di Elena Gubetti è dunque così composta: Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessora alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione, Matteo Luchetti, Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia Scolastica e Sportiva e Mobilità Sostenibile, Alessandro Gnazi, Assessore alla Programmazione Economica Finanziaria, al Personale e ai rapporti con le Partecipate, Riccardo Ferri, Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Rurale, Sviluppo delle risorse agricole e politiche di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, Francesca Badini Assessore alle Politiche Sociali con Delega alla Famiglia, Disabilità, Contrasto alla povertà e alla fragilità, sussidiarietà circolare e Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Vivibilità e cura dello spazio pubblico, educazione ambientale, politiche per la salute.

Francesca Appetiti

Alessandro Gnazi

Riccardo Ferri

Federica Battafarano

Francesca Badini

Matteo Luchetti Cerveteri, ecco la prima Giunta di Elena Gubetti

Rimangono in capo al Sindaco le Deleghe alla valorizzazione dei beni culturali e del Sito UNESCO, rifiuti, demanio, politiche di Sviluppo Economico, promozione della Città, grandi eventi sportivi, partecipazione, associazionismo, Rioni, comunità religiose e comunità migranti, Frazioni, Protezione Civile. Nei prossimi giorni verrà assegnato anche il settimo posto in Giunta rimasto vacante e le ulteriori Deleghe.

La nomina della Giunta porterà nella prossima seduta del Consiglio comunale alla surroga di 4 consiglieri. Siederanno tra gli scranni dell’Aula Adele Prosperi, Alessandro Gazzella, Antonella Di Cola, Enrico Alessandrini.

“Doveroso infine da parte mia, in qualità di ex Assessore e Vicesindaco, rivolgere un pensiero speciale e un ringraziamento ad Alessio Pascucci, Sindaco uscente, per l’immenso lavoro svolto in questi dieci anni con il quale ha segnato una vera e propria rivoluzione all’interno della città – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – così come voglio ringraziare Lorenzo Croci, Francesca Cennerilli, Giuseppe Zito e Luciano Ridolfi, Assessori nella precedente amministrazione e con i quali ho condiviso un percorso e un’esperienza di Governo davvero importante”.