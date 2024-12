Cerveteri e la Cina si incontrano: il Sindaco riceve una delegazione di Taizhou

In Sala Ruspoli, la delegazione cinese della città-prefettura da oltre 5milioni di abitanti

Cerveteri e la Cina si incontrano

Cerveteri e l’Oriente mai così vicine. Questo pomeriggio infatti, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme al Vicesindaco Federica Battafarano e l’Assessora Francesca Appetiti, ha ricevuto in Sala Ruspoli una delegazione di Taizhou, città-prefettura nella provincia dello Zhejiang che conta oltre 5milioni di abitanti.

Un momento conviviale, uno scambio di conoscenze, che ha consentito agli ospiti di mostrare al Sindaco le tipicità della propria città e all’Amministrazione comunale di Cerveteri di far conoscere attraverso dei video e delle immagini, il sito Unesco della Necropoli della Banditaccia, del Museo Nazionale Cerite e del panorama etrusco.

A far da cornice, lo scambio di doni tra le due amministrazioni, con Cerveteri che ha omaggiato gli ospiti con una meravigliosa riproduzione etrusca realizzata da Roberto Paolini, maestro ceramografo di Pithos Ancient Reproduction e con una degustazione di olio locale, prodotto che nel prossimo weekend, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre sarà protagonista nel Centro Storico con la 15esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo.

“Accogliamo sempre con estremo piacere le visite di delegazioni straniere nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – perché rappresentano occasione di crescita, di conoscenza, uno scambio culturale e di modi di vivere le città davvero importante. La visita a Cerveteri dei rappresentanti della città di Taizhou ha un duplice valore: il primo perché testimonia quanto Cerveteri sia conosciuta nel mondo. Si trovavano infatti in visita in Italia e a Roma e considerata la nostra vicinanza con la Capitale, in fase di itinerario hanno ritenuto interessante e appetibile anche il nostro territorio. Il secondo motivo è che abbiamo avuto l’occasione di presentare Cerveteri, con le sue tipicità, caratteristiche uniche e ricchezze ad una potenziale platea di 5milioni di persone. L’auspicio è che in un futuro, possano aprirsi in maniera sempre più assidua forme di collaborazione con queste realtà così grandi e lontane da noi. Saremo sempre pronti ad ospitarli e far sì che possano farsi portavoce delle bellezze di Cerveteri”.