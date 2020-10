Share Pin 19 Condivisioni

Il 61enne stava cercando di attraversare il fosso Zambra quando è stato trascinato via dalla corrente

E’ di Viterbo l’uomo scomparso ieri in mare a Campo di Mare e ritrovato morto a 500 metri più a nord dal luogo dell’incidente.

Il fatto è accaduto ieri mattina. L’uomo, secondo quanto raccontato da un testimone, stava cercando di attraversare il fosso Zambra quando è stato risucchiato dalla correte, prima della foce e poi del mare.

Immediate le ricerche da parte degli uomini della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco.

Cerveteri, è di Viterbo l'uomo morto in mare ieri

















Oltre a una motovedetta “ognitempo” e a un gommone della Guardia costiera è stato da subito impiegato nelle ricerche anche un elicottero dei vigili del fuoco decollato da Ciampino, poi avvicendato da un elicottero della base di Sarzana della Guardia Costiera.

Sul posto, in riva al mare, in un primo momento era stato individuato uno zaino, presumibilmente appartenente all’uomo scomparso in mare e subito consegnato ai Carabinieri.

Determinante, per il ritrovamento del corpo, è stato anche l’impiego nelle operazioni di ricerca del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

Proprio il personale del nucleo, infatti, poco prima delle 16, ha rinvenuto il corpo del malcapitato poi identificato grazie alle ricerche condotte dal comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di un 61enne, M.N. di Viterbo.