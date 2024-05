Gubetti: “Crediamo fortemente che i rapporti di gemellaggio tra Comuni siano momenti di crescita”

Cerveteri e Almuñécar sempre più amiche: si rafforza il legame –

“Cultura, turismo, tradizioni, usanze, modo di amministrare e di vivere la città. Crediamo fortemente che i rapporti di gemellaggio tra Comuni siano momenti di crescita”, dice il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Torniamo a Cerveteri con un bagaglio di esperienze meravigliose – prosegue –, un’amicizia che si rafforza e la volontà di continuare a tenere sempre ben saldo il rapporto con i Comuni che da oltre mezzo secolo, sono amici della nostra città”.

La Sindaca è di ritorno dal viaggio di gemellaggio ad Almuñécar, al quale ha preso parte insieme al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, i Consiglieri comunali di maggioranza Arianna Mensurati e Maria Antonietta Pilu e il Consigliere di opposizione Salvatore Orsomando.

“Crescono i rapporti istituzionali fra le Città Gemellate con Cerveteri: rafforzare sempre di più il rapporto di amicizia che da oltre mezzo secolo ci lega non solo alla Città di Almuñécar ma anche a Livry-Gargan e Furstenfelburg per creare collaborazioni su progetti turistici, culturali e commerciali– ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – creare connessioni con i cittadini degli altri Paesi Europei per far nascere vera solidarietà e alleanze fra i nostri popoli e più che mai importante in questo particolare contesto storico”.

“In un periodo caratterizzato da guerre e conflitti in tutto il mondo, è fondamentale tenere alti i valori dell’amicizia e della cooperazione tra paesi.

Un momento importante di incontro e di confronto che porta in sé un messaggio di pace e di speranza per il futuro.

Il viaggio è stata anche l’occasione per rincontrare, con estremo piacere, gli studenti di Almuñécar che, come qualcuno, ricorderà, lo scorso luglio, a causa di un imprevisto avevano perso il volo aereo per il ritorno in Spagna e che avevamo ospitato in Comune per la notte.

Una grande festa nella loro scuola ci accolto per ringraziare tutta la città di Cerveteri per essersi occupata di questi 40 ragazzi durante una brutta avventura.

È stata anche l’occasione per costruire nuovi progetti di scambio fra le nostre scuole per dare ai ragazzi la possibilità di fare esperienze importanti di crescita.

Voglio ringraziare di cuore il Sindaco di Almuñécar Juanjo Ruiz Joya e tutta la giunta per averci accolto con grande affetto e averci fatto sentire a casa nella loro splendida città, l’amicizia fra le nostre comunità ne esce ancora una volta rafforzata da un legame unico”.

“Come accaduto lo scorso anno – conclude Gubetti – le Delegazioni gemellate di Almuñécar, Livry-Gargan e Fürstenfeldbruck torneranno a trovarci a Cerveteri, in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, giorni di grande festa per la nostra città che siamo felici di poter condividere e vivere insieme a loro.

Con l’occasione, ci tengo a ringraziare il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia che insieme a Luca Paolangeli della mia segreteria, da tempo, sta lavorando affinchè i nostri ospiti possano trovare la miglior accoglienza possibile”.