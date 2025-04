Mister Ferretti: “Passo indietro, ora ci dobbiamo rialzare”

Cerveteri, dopo la sconfitta di domenica, è pronto alle ultime quattro gare per la volata verso il play out –

Perde il Cerveteri, che in casa subisce l’1-0 dal Morandi, dopo una prestazione opaca e priva di mordente. I Cervi, quindi, a 4 gare dal termine non hanno un calendario proibitivo, a partire da domenica che affronteranno una diretta rivale alla salvezza, il Duepigreco contro la quale serve una vittoria. Mister Ferretti non è rimasto contendo della prestazione. “Non abbiamo giocato con la stessa intensità con cui abbiamo vinto a Palidoro, sicuramente un passo indietro” – ha detto il tecnico. Per conquistare il play out casalingo, che come si sa per chi lo gioca in casa basta un pareggio, bisognerà fare almeno 10 punti nelle ultime quattro gare.