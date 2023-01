Cerveteri, domenica è vietato perdere. Pugliese: “E una gara complicata ma ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo fatto domenica” –

Trasferta sulla via Pontina in casa del Centro Primavera per il Cerveteri di Superchi. La gara sulla carta presenta molte insidie, in primis per la qualità degli avversari, un complesso di calciatori ben affiatati e con valori tecnici importanti. Senza Simone Piano squalificato e qualche acciaccato da recuperare, i cervi viaggiano su un campo dove vogliono gioco forza prendere punti. “Sappiamo che è una gara difficile – dice Pugliese – ma dobbiamo avere il coraggio di giocarcela a viso aperto per portarci via un bel risultato. Domenica scorsa siamo stati bravi, autoritari, ma purtroppo avevamo di fronte un avversario troppo forte. Nonostante ciò stiamo dimostrando di battercela con tutti e anche domenica saremo vivi e lucidi. Non abbiamo paure, testa alta e pedalare. Questa squadra pur tra i suoi limiti sta disputando un campionato sopra le sue potenzialità e il merito è da dividere con tutti”.