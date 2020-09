Share Pin 8 Condivisioni

È stato ripristinato l’approvvigionamento idrico di 2 dei 3 edifici: il terzo sarà concluso dopo le elezioni

Cerveteri. Domani si potrà votare alla Giovanni Cena: finita parte dei lavori –

Si potrà votare regolarmente presso l’istituto Giovanni Cena, domani mattina, a Cerveteri. A darne notizia il sindaco Alessio Pascucci.

“Conclusi i primi lavori urgenti presso l’istituto Giovanni Cena. Questa mattina, la ditta incaricata dal Comune ha completato la sostituzione della linea idrica consentendo così di ripristinare l’approvvigionamento idrico di 2 dei 3 edifici e l’allestimento dei seggi elettorali. Vi confermo quindi che i seggi elettorali del plesso Giovanni Cena (sezz. 1-6) si apriranno regolarmente”.

Con queste parole Pascucci ha dato conferma dell’accessibilità dell’istituto per il voto.

A poi specificato che “Le figure preposte alla sicurezza delle operazioni (lavori e seggi elettorali) hanno convenuto che, a causa della presenza dell’area di cantiere, durante le elezioni potrebbe non essere utilizzabile una parte dell’area di parcheggio interna, ma i disagi dovrebbero essere minimi”.

La linea di adduzione del terzo edificio sarà ripristinata invece martedì 22 settembre, dopo le operazioni di voto e la sanificazione degli ambienti.

In questo modo potranno riprendere le normali attività didattiche nella giornata di mercoledì 23 settembre.

Per il completamento dei ripristini saranno necessari però ancora alcuni giorni.

“Incontreremo la dirigenza scolastica per stabilire orari e modalità di intervento che consentano di limitare i disagi per gli alunni e per il personale” – ha concluso il sindaco.