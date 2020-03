Condividi Pin 2 Condivisioni

Cerveteri, domani mattina il Tgr Lazio al COC di 2 Casette

Domani mattina a partire dalle ore 7.40 il Tgr Lazio (Rai Tre) sarà in diretta dal Centro Operativo Comunale allestito nella ex scuola di Due Casette all’interno della rubrica “Buongiorno Regione”. Presente il sindaco, Alessio Pascucci, che insieme al personale della Protezione Civile racconterà come l’amministrazione comunale sta fronteggiando l’emergenza Covid-19.