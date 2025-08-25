Appuntamento alle ore 19:00 presso Palazzo Ruspoli in Piazza Santa Maria

Cerveteri, domani la conferenza stampa di presentazione della 62esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti –

Sarà la prestigiosa location di Palazzo Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri ad ospitare domani, martedì 26 agosto alle ore 19:00 la conferenza stampa di presentazione della 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, in programma da giovedì 28 a domenica 31 agosto.

INTERVERRANNO

Elena Gubetti – Sindaco di Cerveteri;

Riccardo Ferri – Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura;

Francesca Cennerilli – Assessore alla Cultura;

Manuele Parroccini – Assessore ai Rapporti con i Rioni;

Catia Minghi – Associazione Momenti Divini;

Daniele Medaino – Artemide Guide

Saranno presenti inoltre i Presidenti e i componenti dei Rioni di Cerveteri.

Presenta la Conferenza, il Giornalista Giorgio Ripani

Un ringraziamento sentito e speciale, è per le Principesse Maria Pia e Giacinta Ruspoli, che insieme a Ugo Ricci, con la Fondazione Sforza Ruspoli hanno messo a disposizione il loro meraviglioso palazzo per l’organizzazione e lo svolgimento della conferenza stampa.