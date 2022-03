Il disagio durerà dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Tutte le vie interessate

Cerveteri, domani interruzione della energia elettrica in alcune zone della città

Disagi in arrivo per domani a Cerveteri: la società di distribuzione della energia elettrica, infatti, ha annunciato una interruzione del servizio di energia elettrica dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Il disservizio interesserà Via Sant’Angelo (civ. 10, 16, dal 22 a 22b, da 1 a 3, da 7 a 15, da 21 a 23 e 27), Piazza Aldo Moro civici 4, dal 10 al 20, da 5 a 15, dal 19 al 21, Via del Lavatore dal 4 al 12, e 1, Via Vittorio Veneto n.3, Via della Circonvallazione, Via Francesco Rosati n.3, Piazza Santa Maria 14, Via Armando Diaz n.2 e Via Piave 11.