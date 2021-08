Cerveteri, domani E-DISTRIBUZIONE a lavoro per riparazione guasto: possibili disagi in alcune zone del territorio –

“La Società E-DISTRIBUZIONE ci ha appena comunicato che per la giornata di domani, sabato 21 agosto al fine di consentire lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di un guasto tra le ore 16:00 e le ore 20:25 si potranno verificare interruzioni di energia elettrica.”

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, affermando inoltre:

“Le vie interessate sono le seguenti:

Via Fontana Morella civico dal 2 all’8, dal 16 al 20, dal 24 al 26, dal 26L a 26N, 30, dal 34 al 36, 30/32, 11, dal 19A al 19B, 23, dal 27 al 29;

Via Settevene Paolo civico 78, dal 45 a 45b, 45d, dal 49 al 53, 59, dal 63 al 67, dal 71 al 75, dal 81 all’83, 87, 91, 95;

Via Fiorini civico dal 4 all’8, dal 12 al 22, 11, dal 15 al 19, dal 23 al 29, 33, 39;

Via Cavalieri civico 1 e dal 7 al 7A;

Via Morelli civici 14, 20, 26, 36;

Via Consalvi dal civico 1 al 3;

Via Fontana Morella e Via Adorno Bruschi dal civ. 3 al 7″