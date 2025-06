Cerveteri, distrugge il passeggino di un bimbo disabile e fugge

Ha causato un danno da due mila euro, ma sarebbe già stata individuata dai Carabinieri grazie al numero di targa

Cerveteri, distrugge il passeggino di un bimbo disabile e non si ferma –

A denunciare l’accaduto è stato un residente di Cerveteri, Maurizio Falconi che ha raccontato l’incredibile vicenda: “Quella donna al volante ha preso in pieno un passeggino per disabili distruggendolo. Poi si è allontanata senza fermarsi”.

Un gesto semplice e comune, quello di richiudere il passeggino per riporlo in auto, ma tutto è avvenuto velocemente: un’altra donna, alla guida della sua auto che, per manovrare, prende in pieno l’oggetto e ne distrugge completamente la ruota.

Un danno da due mila euro, vista la particolarità del passeggino, indispensabile per un bambino disabile, ma l’altra conducente semplicemente se ne va, facendo perdere le sue tracce.

È successo l’altro pomeriggio nel parcheggio del piazzale della Fornace: “La conducente – prosegue Maurizio – non si è fermata né per scusarsi, né per accertare gli eventuali danni e per fortuna il bambino era già in auto”.

Maurizio spiega come per ottenere il passeggino speciale, la mamma ha dovuto aspettare molti mesi per via della burocrazia della sanità pubblica: “È molto costoso e lo aveva ritirato solo due giorni fa – dice –: ora dovrà cercare il modo di ripararlo con le sue sole forze. La mamma ha presentato denuncia alla caserma dei carabinieri”.

I militari della stazione locale di via Pertini sono già sulle tracce della pirata della strada grazie all’annotazione della targa e sarebbe stata già individuata: ora rischia una denuncia per danneggiamento.