Cerveteri, discussa in Consiglio Comunale una mozione per l’ottimizzazione del Cimitero di Ceri

Effettuato inoltre un sopralluogo con il Sindaco Gubetti, l’Assessore all’Ambiente Appetiti e il Consigliere Comunale Bucchi

Cerveteri, consiglio comunale molto movimentato quello che si è svolto ieri 14 novembre nell’aula consigliare del “Granarone”. All’ordine del giorno oltre ad una variazione di bilancio e una serie di interrogazioni in parte non discusse essendo venuto meno il numero legale che ha portato allo scioglimento della seduta da parte del Presidente del consiglio prima della loro presentazione, c’erano anche tre importanti mozioni proposte e presentate dal consigliere Luigino Bucchi recanti le firme anche dei consiglieri: Niccolò Accardo e Salvatore Orsomando.

Le mozioni in questione tutte relative a problemi ultra decennali di interesse collettivo, dopo tre sospensioni del consiglio prima di procedere al voto e, dopo un animato dibattito e scaramucce tra maggioranza, opposizione e il relatore Bucchi sono state approvate all’unanimità dei presenti.

Le mozioni approvate

Mozione 1; Impegno dell’amministrazione ad incontrare una delegazione dei firmatari della lettera – petizione contenente la richiesta di poter usufruire di una porzione di locali dell’ex scuola di Ceri d’adibire a centro di aggregazione per la costituzione di un APS (ex centro anziani), affinché il centro di aggregazione esistente possa accedere alle future manifestazioni d’interesse per avere disponibilità di eventuali locali pubblici come da esplicita richiesta.

Mozione 2; Avvio delle procedure per l’acquisizione a patrimonio comunale del Giardino adibito a parchi giochi e campo da calcetto in località Borgo San Martino attualmente di proprietà Arsial affinché il comune abbia titolo per poter accedere a finanziamenti pubblici finalizzati alla sistemazione e manutenzione dell’intera area unico punto di ritrovo e aggregazione del luogo attualmente interdetta ai fruitori.

Mozione 3; Ottimizzazione del cimitero di Ceri per la realizzazione di nuovi loculi e un colombaio (ossarine), negli spazi interni utilizzabili e avvio delle procedure presso gli enti competenti per un eventuale ampliamento dello stesso restringendo l’attuale parcheggio sul lato ingresso dove l’impatto ambientale, archeologico e paesaggistico ecc. sarebbe zero.