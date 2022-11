Cerveteri, Dell’Olio: “La mia conoscenza del territorio a disposizione di tutti i cittadini e dell’Amministrazione”

L’esponente di Governo Civico, Patrizia Dell’Olio, nominata Delegata al Contrasto, alla Prevenzione e al Controllo delle criticità del Territorio

“Cerveteri ha un territorio estremamente vasto e complesso. Tre grandi aree, quella di Cerveteri capoluogo, di Marina di Cerveteri e Valcanneto e tanti piccoli borghi e aree di campagna. Un territorio che conosco oramai da tanti anni e per il quale, come fatto già in passato, voglio continuare ad impegnarmi. In questa mia seconda esperienza amministrativa, attraverso il mio gruppo ho chiesto al Sindaco Elena Gubetti, con la quale già esisteva un rapporto di proficua ed eccellente collaborazione sin da quando era Assessore, la Delega al Contrasto, alla Prevenzione e al Controllo delle criticità del territorio. Un incarico che ricoprirò con passione, amore per il territorio e desiderio di portare all’attenzione dell’Amministrazione tutte le esigenze che i cittadini mi sottoporranno”.

A dichiararlo è Patrizia Dell’Olio, Delegata al Contrasto, alla Prevenzione e al Controllo delle Criticità del Territorio, esponente di Governo Civico, che dopo l’esperienza della precedente amministrazione, si ripropone nuovamente nel ruolo di Delegata.

“Nella precedente amministrazione ho ricoperto il ruolo di Delegata alle Attività di Promozione Ambientale – dichiara Patrizia Dell’Olio – una Delega che mi ha permesso di conoscere e lavorare fianco a fianco con Elena Gubetti, all’epoca Assessore all’Ambiente, su un settore davvero importante per una città come la nostra quale l’Igiene Urbana. Un’esperienza che mi ha dato l’opportunità di approfondire tantissimi aspetti del funzionamento della macchina comunale e dei servizi per il cittadino. Con questa Delega, desiderio ampliare le spettanze del mio incarico e poter dare il mio contributo alle necessità di tutto il territorio”.

“A disposizione dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta – prosegue la Delegata Dell’Olio – metterò tutta la mia conoscenza del territorio, dove oramai risiedo da 47anni e dove da tantissimi anni sono impegnata in svariate attività di volontariato, un’esperienza di vita quest’ultima che mi gratifica profondamente. Al Sindaco Elena Gubetti, che ringrazio per la fiducia accordatami e a tutti gli Assessori con i quali avrò modo di interfacciarmi in questo mandato, il mio più sincero e affettuoso augurio di buon lavoro. Farò il possibile per essere per loro sempre una valida alleata e collaboratrice in tutte le criticità del territorio”.