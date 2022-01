”Perché non vengono erogati da mesi servizi di pulizia?”

Cerveteri, ”degrado e sporcizia su via Consalvi, fratelli Ferretti e Fontana Morella”: la denuncia dei cittadini del Vanara

“Quanto dobbiamo aspettare per vedere pulite le nostre strade?” a dirlo, i cittadini del comprensorio “Vanara” che comprende via Consalvi, via fratelli Ferretti e via Fontana Morella, i quali denunciano il degrado che sono costretti ad osservare ogni giorno sulla strada.

“Degrado inaccettabile, immondizia tra vegetazione incolta e carcasse di animali morti, che rendono i lati delle vie un vero letamaio. Strade divenute peraltro l’habitat ideale per i topi.

Sono mesi che chiediamo al Sindaco Pascucci e all’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri di provvedere a far ripulire le nostre vie e di programmare periodici interventi di pulizia, anche in considerazione di una più opportuna sanificazione dei luoghi stradali in un periodo pandemico come questo.

Abbiamo segnalato più volte queste criticità – proseguono i cittadini – sia attraverso mail, sia recandoci di persona presso gli uffici comunali, sia attraverso lo Studio delle nostre amministratrici di condominio.

Ciò nonostante, ad oggi, abbiamo ancora tanta sporcizia e che almeno per le festività ci aspettavamo venisse rimossa. A questo punto sorge spontanea la domanda: Perché non vengono erogati da mesi questi tipi di servizi?”.