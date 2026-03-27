La segnalazione di un lettore: “Le mura dei defunti trasformate in discarica. Pulizia sempre in ritardo”

Cerveteri, degrado al Vecchio Cimitero: materasso abbandonato e incuria lungo una via trafficata –

CERVETERI – Una situazione di degrado che dura da tempo e che continua a peggiorare. È quanto segnala un lettore alla redazione di Baraondanews, puntando l’attenzione sul muro esterno del Vecchio Cimitero di Cerveteri.

Da settimane, se non mesi, un materasso sporco e abbandonato giace in bella vista lungo la strada, offrendo un’immagine di trascuratezza difficile da ignorare. Un elemento che, secondo il cittadino, rappresenta solo l’ultimo segno di una manutenzione carente dell’area.

Il muro del cimitero, infatti, è invaso dalla parietaria e da altre piante infestanti che si arrampicano sempre più in alto, mentre rifiuti e sporcizia si accumulano nel tempo, spesso nascosti solo in parte dalla vegetazione.

“Non era sufficiente il degrado già presente – scrive il lettore – ora si è arrivati a utilizzare le mura dei defunti come una vera e propria discarica”.

A rendere ancora più evidente la situazione è la posizione del tratto interessato: non una strada secondaria o isolata, ma una via molto trafficata, percorsa quotidianamente da residenti e automobilisti.

La segnalazione si conclude con una critica ai tempi di intervento: secondo quanto riportato, la pulizia di questo breve tratto di strada, lungo appena un centinaio di metri, avverrebbe sempre con forte ritardo, contribuendo a mantenere e aggravare lo stato di incuria.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema del decoro urbano e sulla necessità di interventi più tempestivi e costanti, soprattutto in luoghi simbolicamente sensibili come quelli legati alla memoria dei defunti.