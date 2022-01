Cerveteri, De Angelis e Orsomando: “Abbattuto albero di magnolia nel centro servizi comunale”

I consiglieri d’opposizione di Cerveteri: “Cartina tornasole della fallimentare gestione ambientale di questa amministrazione e della scarsa sensibilità in materia della sua assessora Gubetti”

“Abbattuto albero di magnolia nel centro servizi comunale”. La denuncia arriva dai consiglieri Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis.

“Quanto accaduto nei giorni scorsi, presso il Centro Servizi Comunale in via Settevene Palo Nuova snc. non solo lascia l’amaro in bocca per il tipo di scelta e le relative modalità ma è, probabilmente, la “cartina di tornasole” della fallimentare gestione ambientale di questa Amministrazione e della scarsa sensibilità in materia della sua Assessora Gubetti”.

“Dal 17 gennaio 2022 sparisce per sempre lo stupendo esemplare di magnolia, probabilmente semisecolare, che con la sua folta chioma e i suoi circa 12 metri di altezza abbelliva ed era il “fiore all’occhiello” all’interno di un particolare ambiente quale il Centro Servizi Comunale di Cerveteri, quello in via Settevene Palo Nuova adiacente l’isola ecologica, che oggi dovrebbe essere gestito dalla Meridionale Servizi Ambientali srl (M.S.A.srl.) e/o dall’Azienda Servizi Vari SpA (A.S.V.SpA) o da loro delegati”.

“E’ inevitabile chiedersi se fosse proprio necessario visto che non ci risultano problematiche di salute della pianta in questione o che la stessa potesse rappresentare un imminente potenziale pericolo per la pubblica o privata incolumità”.

“Quello che in molti si chiedono però, è se il sacrificio o taglio di un esemplare arboreo che, seppure non autoctono e a crescita molto lenta, aveva raggiunto ragguardevoli e spettacolari dimensioni possa essere tranquillamente “giustificato”, a quanto sembra, con una motivazione secondo noi insufficiente come quella di facilitare alcuni lavori di ripristino dei bagni da parte del gestore dello stesso Centro Servizi Comunale”.

“Talmente era un’alberatura maestosa e importante che lo stesso gestore o la presunta ditta incaricata hanno utilizzato ben tre camion per trasportarla all’esterno. L’accaduto ha stuzzicato il nostro interesse con conseguente richiesta, agli uffici comunali preposti, non solo di constatare la legittimità del taglio effettuato ma di produrre copia di tutte le domande e relativa documentazione presentata dal gestore e della conseguente autorizzazione rilasciata dal Comune di Cerveteri come anche copia delle relative bolle di trasporto e formulario di smaltimento al fine di verificare la correttezza di quanto accaduto”.

“Ricordiamo che il “cittadino comune” se deve abbattere la vegetazione arborea privata deve seguire un determinato iter e ottenere una specifica autorizzazione del competente Ufficio a seguito di domanda, determinate relazioni tecniche, foto e quant’altro e, siccome leggi e regolamenti sono uguali per tutti, auspichiamo che anche il Gestore della Raccolta dei Rifiuti a Cerveteri abbia rispettato tale procedura ma nel frattempo, visto che siamo diffidenti di natura, abbiamo presentato anche una denuncia cautelativa in merito.