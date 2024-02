Cerveteri, dal 10 febbraio al 9 marzo mostra personale di Silvia Vanacore presso la biblioteca comunale Nilde Iotti –

La Luce diventa Forma e Colore, sarà la prossima mostra personale curata dall’associazione culturale inArte di Cerveteri.

Dal 10 Febbraio al 9 Marzo, l’artista Silvia Vanacore esporrà alcune opere del suo percorso artistico.

Silvia, artista informale prende spunto dalla natura per ispirarsi, colori vivi e pieni di energia, si mescolano e si contaminano fra di loro creando alchimie e strutture colorate piene di dinamismo e caratterizzate sempre da un sottile equilibrio cromatico che ne evidenzia e mette in luce la sua Arte.

L’uomo e la Natura sono così uniti in uno stretto legame dal quale secondo la poetica dell’artista è difficile distaccarsi a prescindere. L’armonia si trasforma in emozione e sembra quasi che ci prenda per mano per accompagnarci in un mondo incantato, in uno spazio dove un tempo sospeso ci conduce nella Luce dove la Forma si trasforma in Colore.

Il progetto “Gli Artisti del Territorio” dal 2018 continua a proporre ogni espressione artistica del nostro territorio: anche quest’anno sono state programmate undici mostre personali.

Il progetto e le mostre sono Patrocinante dall’ Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura, inclusione sociale, Pari opportunità e e Pubblica Amministrazione nello spazio messo a disposizione dalla Biblioteca Nilde Iotti al Palazzo del Granarone a Cerveteri.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. L’ingresso è libero.

Fabio Uzzo

Associazione culturale inArte Cerveteri