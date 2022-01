La scelta sarebbe per motivi organizzativi dell’impresa, ma per Failea-Falcev si tratta di aperta violazione del CCNL di riferimento

Cerveteri, da lunedì la raccolta rifiuti dopo mezzogiorno in alcune zone –

Da lunedì 24 gennaio, in alcuni quartieri della città, la raccolta differenziata sarà effettuata dopo le 12:20.

I motivi sarebbero inerenti a motivi logistico-organizzativi.

I quartieri interessati sarebbero Valcanneto, e due zone interne a Cerveteri.

Le strade del capoluogo interessate sono Via Madonna del Canneto, Via Passo di Palo, Via Borsellino, Via Iaffei, Via Colle dell’asino, Via Consalvi, Via Manzoni e Via Fontana Morella.

La scelta operata ha già fatto sollevare una dura presa di posizione: quella del sindacato.

La segreteria provinciale di Roma del Failea-Falcev ha diramato oggi stesso una nota in cui sottolinea come il cambio di orario e quindi il cambio di turni di lavoro, non concordato con le organizzazioni sindacali, sia una netta violazione del Contratto Nazionale di Lavoro.

Failea-Falcev ha così richiesto delucidazioni anche al Comune.