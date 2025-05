Poche chance per i tirrenici di raggiungere il terzo posto, mentre per i Cervi c’è il possibile spareggio tra una settimana

Cerveteri contro il Santa Marinella: tifosi verdi-azzurri gratis al Galli –

Al Galli, ore 11.00 di domenica, i Cervi devono vincere contro il Santa Marinella per disputare lo spareggio tra una settimana davanti ai propri tifosi.

Di contro, gli ospiti tirrenici hanno poche chance per raggiungere il terzo posto.

Mister Ferretti, quindi, ha preparato nei dettagli la sfida contro una squadra considerata la più forte del girone.

Sulla formazione che sarà schierata, non ci sarebbero grandi defezioni, e probabilmente sarà quella schierata sul campo di Pianoscarano, dove i verde azzurri hanno vinto con un goal di Gabrielli e di Falco: “Non avremo una gara facile, come qualcuno pensa. Giocheremo contro una squadra in lotta per il terzo posto, dobbiamo prestare attenzione e giocarci il match con grinta e concentrazione”.