Era stato chiuso dopo il furto subito in piena notte che aveva danneggiato la struttura

Cerveteri, conto alla rovescia per la riapertura dell’ufficio postale di Valcanneto –

E’ ormai conto alla rovescia per la riapertura dell’ufficio postale di Valcanneto.

Ad annunciarlo è stato proprio il comitato di zona che nei prossimi giorni renderà nota la data esatta del ritorno alla ‘normalità’ per la frazione.

Nei mesi scorsi l’ufficio postale aveva subito un furto, con il bancomat che era stato sradicato e trascinato per qualche metro fino a quando non si è staccato dal mezzo che lo stava trascinando (danneggiando anche qualche veicolo parcheggiato nella piazza).

I lavori sarebbero dovuti iniziare già nei mesi scorsi ma con il lockdown alla fine sono stati rinviati per prendere il via solo il mese scorso.

Potrebbe dunque finire a breve ‘l’odissea’ per i residenti della frazione che per svolgere alcune operazioni (tra cui il ritiro pacchi) in questi mesi si sono dovuti recare nella sede dell’ufficio postale centrale di Ladispoli in via Sironi.