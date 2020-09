Cerveteri, concerti alla scoperta della Necropoli Etrusca

Share Pin 1 Condivisioni

Sabato 12 Settembre, concerto gratuito e visita guidata lungo la Via degli Inferi, nel Sito UNESCO di Cerveteri

Chiude l’Estate Caerite 2020: due concerti gratuiti per salutare la stagione estiva.

Il 10 Settembre in Piazza Santa Maria “Suggestioni Felliniane” con il Gruppo Bandistico di Allumiere “Amici della Musica” diretto dal M° Rossano Cardinali;

Il 12 Settembre alla Necropoli della Banditaccia “Genius Loci” (prenotazione obbligatoria qui);

Ingresso gratuito per entrambi gli eventi, fino ad esaurimento posti, con obbligo di mascherina protettiva.

«Dopo il successo di questa atipica ma prestigiosa stagione estiva – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali, Sportive e Giovanili del Comune di Cerveteri – che ha visto esibirsi tanti celebri artisti come Daniele Silvestri, Ascanio Celestini, Max Giusti, Roberto Gatto, Micol Arpa Rock, Antonello Costa e tanti altri, vi presentiamo gli ultimi due eventi musicali della stagione».

Il primo concerto “Suggestioni Felliniane” celebra i 100 anni della nascita di Federico Fellini, uno dei maggiori registi della storia del cinema.

Il secondo evento fa parte della rassegna “Concerti alla scoperta di Luoghi Straordinari” in collaborazione con MArteLive, si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi del territorio: la Via degli Inferi, all’interno della Necropoli della Banditaccia (sito UNESCO). Dalle ore 16.00 sarà possibile partecipare alla visita della Necropoli guidata dall’etruscologa Alessandra Petra che descriverà la vita quotidiana dei nostri antenati etruschi. Prenotazione obbligatoria!

Musica, cultura e luoghi d’eccezione. Il progetto Genius Loci anima le province di Roma e Viterbo con sei appuntamenti imperdibili, fino al 10 ottobre 2020.

Un’esperienza d’ascolto unica e innovativa, che ha l’obiettivo di valorizzare i beni culturali e i siti archeologici del Lazio.

Concerti di musica ambient e sperimentale, da camera e classica, in dialogo con i luoghi suggestivi e ricchi di arte e storia.

Laboratori, visite guidate, passeggiate naturalistiche e degustazioni di prodotti locali per accompagnare gli spettatori in una riscoperta culturale del territorio offrendo un’esperienza sensoriale e culturale stimolante.

«Per me è fondamentale ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale e gli Uffici – ha detto l’Assessora – che hanno reso possibile questa bellissima stagione di eventi, di cui siamo sinceramente orgogliosi».

«Un grande ringraziamento va anche a tutti voi, che avete partecipato numerosissimi e con grande collaborazione che ha garantito la sicurezza e il rispetto di ogni regola».

