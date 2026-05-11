Settimana prossima la scelta del tecnico, sarà una squadra giovane a ancora più competitiva

Cerveteri, con quattro vittorie di file finisce il campionato sesto posto in classifica

Chiude al sesto posto il Cerveteri,a 49 punti, con gli etruschi che vincono per 3 a 1 a Fiumicino, dove va di scena un confronto senza velleità, con un Cerveteri che ci teneva a vincere. Vantaggio del Fiumicino con Matuka, dopo cinque minuti. Pareggio dei Cervi con Dato, bravo a dribblare due avversari, concludendo in rete. Nella ripresa Flore realizza un goal in pallonetto. Finale di gara con rete di Pelizzi, al 75esimo.

Cerveteri, con quattro vittorie di file finisce il campionato sesto posto in classifica

Nel dopo gara il commento del tecnico Matteo Olmi: “Ce la siamo giocata entrambe, loro hanno iniziato bene la gara, noi siamo andati in apnea. Ci siamo svegliati al goal di Dato. Di lì abbiamo avuto un buon possesso di palla, gestendo le manovre offensive con rapidità e concretezza -afferma Olmi -. Nella ripresa non abbiamo mollato, abbiamo spinto e aggredito sulle fasce. La vittoria finale, sebbene fosse una gara senza obiettivi, abbiamo vinto con merito . Devo dire grazie a tutti i ragazzi, alla società che mi ha dato fiducia”.

Per il Cerveteri dalla prossima settimana iniziano le attività di mercato. Il DS Scotti, rientrato nei ranghi, dovrebbe chiudere per il tecnico.