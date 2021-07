Cerveteri: comicità, giovedì spettacolo gratuito di Antonio Giuliani

L’attore romano, Antonio Giuliani, porta in scena “Insensibile”, un viaggio tra le nevrosi e le preoccupazioni quotidiane degli italiani riviste con ironia e umorismo

È un’icona della comicità e un simbolo di romanità da oltre 30anni. Ha calcato i palcoscenici di teatri in tutta Italia, oltre ad una lunga serie di collaborazioni e partecipazioni a programmi televisivi, film e fiction di grande successo. Giovedì 29 luglio, alle ore 21:30, al Parco della Legnara a Cerveteri, arriva Antonio Giuliani con lo spettacolo ad ingresso gratuito “Insensibile…”.

Dopo l’apertura del 9 luglio scorso di Marco Marzocca e il successo di ieri ottenuto da Neri Marcorè, arriva dunque un altro grande personaggio dello spettacolo ad impreziosire il programma dell’Estate Caerite messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali.

“Insensibile…”, questo il nome del nuovo spettacolo del comico romano, uno show leggero, che punta a una comicità mai volgare, dove la risata è terapeutica, un percorso sulle nevrosi, sulle preoccupazioni, sui comportamenti che troppo spesso caratterizzano, anche in maniera negativa, la quotidianità di ognuno di noi. Episodi di tutti i giorni che Giuliani, con la consueta esplosività, saprà raccontare strappando sempre una piacevole e, in questo particolare momento storico, soddisfacente risata di gusto.

“Prosegue il ricco programma di eventi estivi della nostra Estate Caerite, un cartellone di spettacoli che abbiamo voluto rendere appetibile e di interesse ad un target di pubblico il più vasto possibile – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – Antonio Giuliani è un volto amato dal pubblico e che da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento nella comicità romana e italiana. Siamo dunque soddisfatti di poter avere all’interno della nostra offerta estiva una tappa del suo tour di spettacoli estivi. La serata sarà ad ingresso gratuito. Sarà un bel momento per le famiglie di Cerveteri e per i villeggianti per trascorrere un momento piacevole, in compagnia di un personaggio che in tantissimi anni di carriera è diventato per tanti, una persona di famiglia. Buon divertimento a tutti”.

In carriera, tanta TV e tanta fiction per Giuliani. Tra i tanti, si ricordano Colorado, La Sai l’Ultima? il Seven Show e la compagnia del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore.