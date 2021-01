Share Pin 0 Condivisioni

A farne le spese questa volta un’auto in sosta nel parcheggio di Largo Passarelli

Cerveteri: cittadini ancora nel mirino dei ladri

Non c’è pace per i cittadini di Cerveteri. I malviventi sembrano aver preso di mira ancora una volta il territorio.

Dopo il furto in una villetta nelle campagne etrusche (con l’arresto dei 4 ladri a Roma da parte della Polizia di Stato) e i furti subiti in particolar modo dai residenti delle frazioni (in testa purtroppo Cerenova e Campo di Mare), i ladri non risparmiano nemmeno le auto a Cerveteri Città.

Come denunciato sui social, i malviventi avrebbero spaccato il finestrino di un’auto in sosta nel parcheggio Largo Passarelli sul lato di via Italo Chirieletti.

Per fortuna il furto non sarebbe andato a buon fine, perché disturbati, ma restano comunque i danni all’auto.