Cerveteri, Ciak si gira

In piazza Santa Maria le riprese della serie tv “Regina del Sud”

Cerveteri torna ad essere set cinematografico. Questa mattina infatti una troupe è impegnata in piazza Santa Maria per la realizzazione delle riprese cinematografiche della

serie “Regina del Sud”, serie televisiva thriller drammatica statunitense andata in onda per la prima volta il 23 giugno 2016.

Come si legge nell’ordinanza dirigenziale n. 122 del 19-02-2024 il comandante della Polizia Localae “Vista la comunicazione prot. 9365/2024 P.L. del 17/2/2024 inviata dalla LUX VIDE s.p.a. relativa alla realizzazione delle riprese cinematografiche della serie “Regina del Sud” che si svolgeranno nella giornata di lunedì 26 febbraio in piazza Santa Maria con preparazione della location fin dal precedente venerdì 23 e operazioni di ripristino previste per martedì 27/2; Visto che, come da accordi verbali con la produzione, verrà allestito uno spazio per la sosta dei mezzi tecnici di 6 metri in piazza Aldo Moro nella porzione fra la Fontana e l’edicola, nello spazio un tempo riservato al capolinea dei bus mentre i mezzi di 10/12 metri verranno allocati presso il parcheggio del Campo Sportivo “Galli”; ordina “dalle ore 8:00 di venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 18:00 di martedì 27 febbraio 2024, il divieto di sosta (con rimozione) e transito in piazza S. Maria, per le riprese cinematografiche in premessa. Dalle ore 6:00 di lunedì 26 febbraio 2024, alle ore 18:00 di martedì 27 febbraio 2024 il divieto di fermata e sosta in piazza Aldo Moro, lato destro direzione mare, area compresa fra la Fontana e l’edicola per posizionare alcuni mezzi tecnici della produzione. Nello stesso periodo, sarà destinata una area di sosta presso il parcheggio del Campo Sportivo “Galli”, lato destro dopo l’ingresso, per i mezzi di lunghezza fra i 10 e i 12 metri”.